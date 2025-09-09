Es ist ein aufregender Tag für die deutschen Basketballer in Riga. Der Coach zieht sich ein wenig zurück, das Team hält aber zu ihm.

Riga - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat seinen Spielern für die beeindruckende Unterstützung nach seinem Teilrückzug gedankt. „Das ist großartig“, sagte Mumbru bei Magentasport. „Wir sind eine Familie: Wenn einer angegriffen wird, dann stellen sich alle dagegen“, sagte der 46 Jahre alte Spanier.

Am Montag war bekanntgeworden, dass Mumbru aus gesundheitlichen Gründen bei der Europameisterschafts-Endrunde in Riga während der Spiele in die zweite Reihe treten wird. Stattdessen wird Assistenztrainer Alan Ibrahimagic wie schon während der Gruppenphase im finnischen Tampere bei den Spielen die Verantwortung an der Seitenlinie tragen.

Mumbru bleibt beim Team

In einigen Medien war bereits von einem kompletten Rücktritt Mumbrus die Rede. Vor allem in seiner spanischen Heimat. Das ist aber nicht der Fall. „Ich bleibe der Headcoach und auch beim Team hier in Riga“, sagte Mumbru.

Die komplette Mannschaft hatte sich bei einer Medienrunde von Mumbru und Ibrahimagic hinter dem Trainerduo versammelt, um ihre Unterstützung für den unter den Folgen eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kämpfenden Mumbru zu dokumentieren. Am Mittwoch (20.00 Uhr) geht es für den Weltmeister gegen Slowenien um den Einzug ins Halbfinale.