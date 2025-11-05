Wenige Tage nach seinem Horror-Unfall in Sepang darf der Schweizer Noah Dettwiler zurück in seine Heimat. Dort wartet auf ihn aber schon die nächste Operation.

Sepang - Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler befindet sich nach seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia weiter auf dem Weg der Besserung und darf die Heimreise antreten. Die behandelnden Ärzte in Kuala Lumpur haben ihr Einverständnis für den medizinischen Rücktransport in die Schweiz gegeben, wie das Management von Dettwiler mitteilte.

Vorausgegangen war ein Besuch eines Teams der Schweizer Rettungsflugwacht Rega Noah in der Privatklinik in Kuala Lumpur. Der Flug des 20-Jährigen soll am Donnerstag erfolgen. Nach der Landung wird Dettwiler direkt wieder in ein Krankenhaus gebracht, „wo er sich der noch ausstehenden Operation an seinem Bein unterziehen lassen wird“, ließ das Management verlauten. Anschließend folgt die Rehabilitationsphase.

Mehrere Herzstillstände nach Unfall

Bereits am Freitag war mitgeteilt worden, dass der Motorradfahrer wieder bei Bewusstsein sei und die Intensivstation verlassen habe. In Lebensgefahr schwebte er da nicht mehr.

Seinem Team zufolge mussten mehrere Notoperationen bei Dettwiler durchgeführt werden. Nach dem heftigen Unfall in der Aufwärmrunde in Sepang hatte der Schweizer mehrere Herzstillstände erlitten und musste reanimiert werden. Entsprechende Schilderungen des Vaters bestätigte auch das Team des Piloten.

Riss im Nacken festgestellt

Im Krankenhaus sei Dettwiler unter anderem die Milz entfernt worden, um die schweren Blutungen zu stoppen, hieß es weiter. Sein Bein, an dem er einen offenen Bruch erlitten hatte, sei operiert worden. Zudem habe der Fahrer schwere Lungenprellungen erlitten. Nach weiteren Röntgenuntersuchungen sei ein Riss im Nacken festgestellt worden, teilte das Team mit.