Im Dezember verletzte sich der deutsche Basketball-Star Franz Wagner am Knöchel. Seitdem fällt er immer wieder aus. Jetzt gab es den nächsten Rückschlag.

Orlando - Der deutsche Basketball-Weltmeister Franz Wagner wird seinem NBA-Team Orlando Magic erneut für längere Zeit fehlen. Nur etwas mehr als eine Woche nach einem kurzen Comeback des 24-Jährigen gab die Franchise bekannt, dass Wagner immer noch Schmerzen habe und „zusätzliche Zeit und Rehabilitation benötigt“. Erst in drei Wochen werde der deutsche Nationalspieler erneut untersucht.

Der jüngere der beiden Wagner-Brüder hatte sich am 7. Dezember bei einem Spiel in New York am Knöchel verletzt. Nach einer ersten Zwangspause von mehr als einem Monat gab der Small Forward am 15. Januar beim NBA-Spiel in seiner Heimatstadt Berlin gegen die Memphis Grizzlies ein erstes Comeback. Anschließend verpasste er weitere neun Partien, ehe er am 9. und 11. Februar zu zwei Kurzeinsätzen gegen die Milwaukee Bucks kam.