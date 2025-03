Los Angeles - Die Los Angeles Lakers haben in der Basketball-Profiliga NBA bei der Rückkehr von Rekordspieler LeBron James eine herbe Heimschlappe kassiert. Gegen die formstarken Chicago Bulls unterlagen die Lakers mit 115:146. Der 40 Jahre alte James hatte zwei Wochen wegen einer Leistenverletzung gefehlt. Er erzielte 17 Punkte. Bester Werfer der Lakers war der zuletzt ebenfalls angeschlagene Luka Doncic mit 34 Punkten, dem aus Dallas gekommenen Starspieler unterliefen aber auch sieben Ballverluste.

Chicagos Giddey spielt überragend

Die Bälle schnappte sich mehrfach Josh Giddey, der für die vor allem nach der Pause aufdrehenden Chicago Bulls einem äußerst seltenen sogenannten Quadruple Double nahe kam. Der 22 Jahre alte Australier erzielte 15 Punkte und zehn Rebounds. Zudem glänzte insbesondere mit 17 Assists und acht Steals, beides persönliche Bestwerte in seiner bisherigen NBA-Karriere.

Beste Werfer für Chicago waren Coby White mit 36 sowie Matas Buzelis mit 31 Punkten. Während die Lakers nun sechs ihrer letzten neun Spiele, seit sich James verletzt hatte, verloren haben, spielen die Bulls mit sieben Siegen aus den vergangenen neun Partien rechtzeitig vor dem Play-In-Turnier stark auf.

Starker Abend der Ost-Teams

Möglicher Gegner der Bulls in den Play-Ins könnten die Atlanta Hawks sein, die gegen die zuletzt so starken Golden State Warriors mit 124:115 gewannen und weiter auf Platz sieben in der Eastern Conference liegen.

Derweil kommen die New York Knicks, Indiana Pacers und Milwaukee Bucks auf den Plätzen drei bis fünf einer direkten Play-Off-Qualifikation im Osten näher. Die Knicks gewannen mit 122:103 gegen die Washington Wizards, die Pacers mit 108:103 gegen die Brooklyn Nets und die Bucks mit 114:108 bei den Sacramento Kings.