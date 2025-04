Die Miami Heat und die Memphis Grizzlies stehen in den NBA-Playoffs. Dem Team aus Florida gelingt damit ein historisches Kunststück.

Tyler Herro und die Miami Heat schrieben in der NBA Geschichte.

Atlanta - Die Miami Heat und die Memphis Grizzlies haben sich die letzten Tickets für die Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Zum Abschluss des Play-In-Turniers gewann Miami auswärts bei den Atlanta Hawks mit 123:114 nach Verlängerung und zieht damit als Nummer acht der Setzliste der Eastern Conference in die Finalrunde ein. Dort warten die Cleveland Cavaliers.

Im Westen feierten die Grizzlies einen souveränen 120:106-Erfolg gegen die Dallas Mavericks und treffen in der ersten Playoff-Runde auf die Oklahoma City Thunder um den Deutschen Isaiah Hartenstein. Jede Playoff-Serie wird im Modus Best-of-seven ausgetragen.

Miami schreibt mit Sieg Geschichte

Miami schrieb durch den Sieg gleichzeitig Geschichte, denn seit Einführung des aktuellen Formats mit einem Play-In-Turnier im Jahr 2021 hatte es noch kein Team in die Playoffs geschafft, das nach der regulären Saison Platz zehn in einer der Conferences belegt hatte. Zunächst hatte sich das Team aus Florida auswärts gegen die Chicago Bulls durchgesetzt, jetzt folgte der Sieg in Atlanta.

Garant für den historischen Erfolg war Tyler Herro, der mit 30 Punkten bester Werfer der Partie war. In Memphis ragte Mavericks-Star Anthony Davis mit 40 Punkten heraus, konnte die Niederlage seines Teams aber nicht verhindern. Die Grizzlies überzeugten unterdessen in der Breite, gleich drei Spieler erzielten mindestens 22 Punkte.

Schwierige Saison für Dallas endet vorzeitig

Für Dallas endet damit eine schwierige Saison vorzeitig. Überlagert wurde die Spielzeit der Mavericks vom überraschenden Wechsel von Superstar Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers Anfang Februar, der für viel Unruhe im Umfeld sorgte und Proteste der Fans zur Folge hatte. Viel Verletzungspech machte den Texanern das Leben zusätzlich schwer.

Zudem gab es zuletzt Berichte über eine angebliche Entfremdung von Club-Legende Dirk Nowitzki und den Mavericks.