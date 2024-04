In der NBA geht es um die Playoff-Plätze. Isaiah Hartenstein und Maxi Kleber gelingen mit ihren Teams wichtige Siege. Hartensteins Knicks lassen sich auch von einem deutlichen Rückstand nicht bremsen.

NBA: New York Knicks beweisen Comeback-Qualitäten

Isaiah Hartenstein jubelt über den Sieg der New York Knicks.

New York - Trotz eines zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstandes haben die New York Knicks ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA beendet. Durch den 120:109-Erfolg gegen die Sacramento Kings zog das Team um Isaiah Hartenstein mit den viertplatzierten Orlando Magic im Osten gleich.

Angeführt von den überragenden Jalen Brunson (35 Punkte) und Josh Hart (31) bewiesen die Knicks Comeback-Qualitäten. Hartenstein fiel als Startspieler punktemäßig zwar etwas ab - verbuchte allerdings neun Assists und sieben Rebounds.

Auch die Dallas Mavericks haben einen wichtigen Heimsieg im Kampf um die direkten Play-off-Plätze im Westen geholt. Das Team um Maximilian Kleber gewann gegen die Atlanta Hawks in der heimischen Arena mit 109:95.

Die Mavericks starteten schleppend. MVP-Kandidat Luka Doncic traf im ersten Viertel nicht einen Korb - drehte dann aber auf und kam am Ende auf 25 Punkte, zwölf Rebounds und acht Assists. Kleber verbuchte in 20 Minuten Spielzeit sieben Zähler, sechs Rebounds und zwei Assists. Mit acht Siegen in den vergangenen zehn Spielen gehört Dallas zu den formstärksten Teams der Liga.

Die Los Angeles Clippers gewannen ohne Weltmeister Daniel Theis gegen den Meister Denver Nuggets mit 102:100. Denvers Superstar Nikola Jokic gelang zwar erneut ein Triple Double, er verpasste allerdings den entscheidenden Dreier eine Sekunde vor Schluss. Durch den Sieg sicherte Los Angeles den vierten Rang im Westen.