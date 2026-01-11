Am Donnerstag spielen die Orlando Magic in Berlin. Einer der beiden deutschen Weltmeister ist nach langer Verletzung nun erstmals wieder dabei.

Moritz Wagner gab nach einem Kreuzbandriss sein Comeback für Orlando in der NBA.

Orlando - Basketball-Weltmeister Moritz Wagner ist nach langer Verletzungspause bei den Orlando Magic zurückgekehrt und hat mit dem NBA-Team aus Florida beim Comeback einen hart erarbeiteten Sieg bejubeln dürfen. Orlando gewann daheim nach langem Rückstand 128:118 (58:59) gegen die New Orleans Pelicans. Viereinhalb Minuten vor Schluss stand es noch 115:115.

Moritz Wagner hatte sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der 28-Jährige erzielte bei seiner Rückkehr in knapp zehn Minuten Einsatzzeit acht Punkte. Sein vier Jahre jüngerer Bruder Franz hatte sich vor gut einem Monat das linke Sprunggelenk verstaucht. Offen ist, ob er am Donnerstag in Berlin beim Spiel gegen die Memphis Grizzlies dabei sein kann. Gegen New Orleans fehlte Franz Wagner weiterhin im Kader.

Tristan da Silva punktet zweistellig

Europameister Tristan da Silva stand nach Rückenbeschwerden dagegen auf dem Parkett und erzielte 16 Punkte. Desmond Bane und Paolo Banchero entschieden zum Schluss die Partie. Bane war mit 27 Punkten bester Werfer, Banchero kam auf 23 Zähler, Anthony Black steuerte 26 Punkte bei.

Für Orlando war es nach zuletzt schwankenden Leistungen ein Pflichtsieg auf dem angestrebten Weg in die Playoffs. Die Pelicans gehören mit nur neun Siegen in dieser Saison zu den schwächsten Mannschaften der nordamerikanischen Basketball-Liga.