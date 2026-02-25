Dennis Schröder darf sich mit Cleveland über einen Sieg im NBA-Topspiel gegen die New York Knicks freuen. Er selbst kämpft während der Partie allerdings mit seiner Trefferquote.

Cleveland - Welt- und Europameister Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder ein Erfolg geglückt. Zwei Tage nach der Niederlage bei den Oklahoma City Thunder gewannen die Cavaliers das Topspiel der Eastern Conference gegen die New York Knicks mit 109:94. Damit zog das Team aus Ohio in der Bilanz mit den drittplatzierten Knicks gleich.

Nationalmannschaftskapitän Schröder erlebte eine schwierige Partie. Der 32-Jährige, der wie gewohnt von der Bank kam, traf nur einen seiner sechs Würfe und beendete das Spiel mit lediglich drei Punkten. Allerdings gelangen ihm auch fünf Assists - das war Bestwert seines Teams. Topstar Donovan Mitchell war mit 23 Punkten bester Werfer bei den Cavs. Aufseiten der Knicks kam der deutsche Profi Ariel Hukporti nur drei Minuten zum Einsatz und blieb dabei ohne Punkte.

Orlando gelingt Ausrufezeichen gegen die Lakers

Unterdessen gelang den Orlando Magic ein Ausrufezeichen gegen einen Titelaspiranten. Auch ohne den verletzten Franz Wagner gewann das Team aus Florida bei den Los Angeles Lakers mit 110:109. Überragender Akteur bei Orlando war Paolo Banchero mit 36 Punkten. Auch der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva überzeugte mit 13 Punkten, sechs Rebounds und drei Assists. Moritz Wagner kam als Bankspieler auf vier Punkte.

Bei den Lakers war Superstar Luka Doncic mit 22 Punkten zwar der punktbeste Spieler, allerdings traf der Slowene nur jeden dritten Versuch aus dem Feld. Kurz vor Ende der Partie vergab zudem LeBron James mit einem verpassten Drei-Punkte-Wurf den möglichen Sieg für die Kalifornier.

Hartenstein und Thunder gewinnen weiter

Für die Thunder um Isaiah Hartenstein läuft es derweil weiter bestens. In Abwesenheit des nach wie vor verletzten Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander gewann OKC bei den Toronto Raptors mit 116:107. Für den Titelverteidiger war es der dritte Sieg in Serie und der fünfte aus den vergangenen sechs Spielen. Hartenstein zeigte mit elf Punkten und neun Rebounds eine solide Leistung. Erfolgreichster Werfer war Cason Wallace mit 27 Punkten.