weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SC Magdeburg ohne Magnusson in Plock?

Handball SC Magdeburg ohne Magnusson in Plock?

Auf den besten Magdeburger Torschützen in der Champions League wartet wohl privates Glück. Ist der Isländer aufgrund von Papa-Freuden erst wieder am Sonnabend in der Bundesliga gegen Melsungen dabei?

Von René Miller 25.02.2026, 06:00
Omar Ingi Magnusson ist mit 70 Toren bisher bester SCM-Werfer in der aktuellen Champions-League-Saison.
Omar Ingi Magnusson ist mit 70 Toren bisher bester SCM-Werfer in der aktuellen Champions-League-Saison. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - „Es kann sein, dass ich jemanden aufgrund einer privaten Angelegenheit zu Hause lasse. Aber wir werden erst am Donnerstag darüber kommunizieren und eine Meldung herausgeben“, beantwortete SCM-Trainer Bennet Wiegert die Frage, ob morgen (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) im Champions-League-Spiel bei Wisla Plock alle einsatzfähig sind. Und ergänzte sogleich: „Es ist aber überhaupt nichts Dramatisches, eher etwas Gutes.“