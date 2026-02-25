Handball SC Magdeburg ohne Magnusson in Plock?
Auf den besten Magdeburger Torschützen in der Champions League wartet wohl privates Glück. Ist der Isländer aufgrund von Papa-Freuden erst wieder am Sonnabend in der Bundesliga gegen Melsungen dabei?
Magdeburg - „Es kann sein, dass ich jemanden aufgrund einer privaten Angelegenheit zu Hause lasse. Aber wir werden erst am Donnerstag darüber kommunizieren und eine Meldung herausgeben“, beantwortete SCM-Trainer Bennet Wiegert die Frage, ob morgen (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) im Champions-League-Spiel bei Wisla Plock alle einsatzfähig sind. Und ergänzte sogleich: „Es ist aber überhaupt nichts Dramatisches, eher etwas Gutes.“