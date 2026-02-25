Auf den besten Magdeburger Torschützen in der Champions League wartet wohl privates Glück. Ist der Isländer aufgrund von Papa-Freuden erst wieder am Sonnabend in der Bundesliga gegen Melsungen dabei?

Omar Ingi Magnusson ist mit 70 Toren bisher bester SCM-Werfer in der aktuellen Champions-League-Saison.

Magdeburg - „Es kann sein, dass ich jemanden aufgrund einer privaten Angelegenheit zu Hause lasse. Aber wir werden erst am Donnerstag darüber kommunizieren und eine Meldung herausgeben“, beantwortete SCM-Trainer Bennet Wiegert die Frage, ob morgen (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) im Champions-League-Spiel bei Wisla Plock alle einsatzfähig sind. Und ergänzte sogleich: „Es ist aber überhaupt nichts Dramatisches, eher etwas Gutes.“