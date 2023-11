San Francisco - Die NBA veranstaltet das All-Star-Game in der nächsten Saison in San Francisco. Die Partie werde am 16. Februar 2025 in der Heimspielhalle der Golden State Warriors ausgetragen, teilte die beste Basketball-Liga der Welt mit.

In der laufenden Saison ist Indianapolis Austragungsort der Show-Partie unter Beteiligung der besten Basketballer. Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder hatte zuletzt den Wunsch geäußert, in seiner Karriere auch an einem All-Star-Game teilnehmen zu dürfen. Entscheidend sind dazu Stimmen der Fans bei der Wahl vor dem Spiel.