Carezza - Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister hat die nächste Enttäuschung erlebt. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin scheiterte beim Parallel-Riesenslalom in Carezza im Viertelfinale und verpasste saisonübergreifend damit bereits im achten Rennen nacheinander das Podest.

Eine vergleichbare Negativserie hatte es für die Ausnahmeathletin vom WSV Bischofswiesen nur einmal in der Anfangszeit ihrer Weltcup-Karriere gegeben - und die läuft immerhin schon seit 2014. Nach den ersten Rennen dieses Winters in China hatte Hofmeister ratlos gewirkt. „Ich habe heute gegen die spätere Siegerin verloren“, unterstrich sie nun nach dem Aus gegen Jasmin Coratti aus Italien. Sie habe sich besser gefühlt als in Asien. „Das Gefühl kommt zurück.“

Ganzes Team enttäuscht

Beim ersten Weltcup in Europa enttäuschte erneut das ganze deutsche Team. Bislang gab es für die in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnten deutschen Raceboarderinnen und Raceboarder in dieser Saison noch keinen Podestplatz. Von den Männern überstand in Carezza keiner die Qualifikation. Die nächsten Rennen stehen am Samstag in Cortina d'Ampezzo an.