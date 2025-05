Lea Boy präsentiert sich in Kroatien weiter in starker Form. Bei der EM-Premiere eines neuen Formats ist sie gleich erfolgreich.

EM in Kroatien

Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Lea Boy durfte sich in Kroatien über ihre zweite Medaille freuen.

Stari Grad - Freiwasserschwimmerin Lea Boy hat bei den Europameisterschaften in Kroatien ihre zweite Medaille gewonnen. Die 25-Jährige holte im neuen Knockout-Sprint Bronze. Gold gewann die Ungarin Bettina Fabian vor Paula Otera Fernández aus Spanien. Boy hatte bereits über die olympischen zehn Kilometer Rang drei belegt.

Beim erstmals bei der EM ausgetragenen Knockout-Sprint treten die Athletinnen und Athleten in mehreren kurzen Läufen gegeneinander an. Nach und nach scheiden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Die Entscheidung fällt letztendlich in einem abschließenden Rennen über 500 Meter.