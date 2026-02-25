weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. SCM-Star Zehnder: Frühes Comeback trotz Risiko nach Knieverletzung

Handball SCM-Rückraumspieler Zehnder wirft nicht nach Plan

Der Schweizer Handballer Manuel Zehnder startet nach seiner Knieverletzung beim SC Magdeburg auf der Platte früher durch als erwartet. Auch am Donnerstag in Plock wird der 26-Jährige auf Spielminuten kommen. Sein Trainer ist davon nur bedingt begeistert.

Von René Miller Aktualisiert: 26.02.2026, 13:00
Manuel Zehnder meldet sich beim SCM direkt mit Toren zurück. Nach den drei Treffern gegen GOG in der Königsklasse war er in der Bundesliga gegen Minden sogar viermal erfolgreich. Dass er nach seiner schweren Knieverletzung schon wieder spielen kann, ist überraschend. 
Magdeburg - Wenn der SCM am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ Dyn und DAZN) in der Champions League bei Wisla Plock auf Torejagd geht, dann dürfte Manuel Zehnder sich wieder über Einsatzminuten freuen können. Weil auf die Grün-Roten schon am Sonnabend die MT Melsungen in der Bundesliga wartet, muss Trainer Bennet Wiegert personell ordentlich rotieren.