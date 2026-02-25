Handball SCM-Rückraumspieler Zehnder wirft nicht nach Plan
Der Schweizer Handballer Manuel Zehnder startet nach seiner Knieverletzung beim SC Magdeburg auf der Platte früher durch als erwartet. Auch am Donnerstag in Plock wird der 26-Jährige auf Spielminuten kommen. Sein Trainer ist davon nur bedingt begeistert.
Aktualisiert: 26.02.2026, 13:00
Magdeburg - Wenn der SCM am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ Dyn und DAZN) in der Champions League bei Wisla Plock auf Torejagd geht, dann dürfte Manuel Zehnder sich wieder über Einsatzminuten freuen können. Weil auf die Grün-Roten schon am Sonnabend die MT Melsungen in der Bundesliga wartet, muss Trainer Bennet Wiegert personell ordentlich rotieren.