Die Miami Dolphins verlieren in der NFL klar gegen die Buffalo Bills und obendrein auch noch ihren Quarterback. Tua Tagovailoa erleidet eine bei NFL-Profis gefürchtete Verletzung.

Miami - Die Buffalo Bills haben auch ihr zweites Saisonspiel in der NFL gewonnen. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich das Team von Quarterback Josh Allen in der nordamerikanischen Football-Liga mit 31:10 (24:10) bei den Miami Dolphins durch. Bei den Gastgebern schied Quarterback Tua Tagovailoa wegen einer Gehirnerschütterung aus.

Tagovailoa musste Ende des dritten Viertels ausgewechselt werden, nachdem er bei einem Laufspiel von Buffalos Verteidiger Damar Hamlin gestoppt und zu Boden gegangen war. Bis dato hatte Miamis Quarterback kein gutes Spiel absolviert, drei seiner Pässe wurden abgefangen. Für den 26-Jährigen ist es die dritte Gehirnerschütterung in seiner fünften NFL-Saison.

Hill nach Wirbel um Polizeikontrolle unauffällig

Bei den Bills überzeugte vor allem Josh Scott. Der 24-jährige Running Back fing einen Touchdown-Pass von Josh Allen zur Führung und lief im zweiten Spielabschnitt zweimal in die Endzone. So war Scott hauptverantwortlich für die 24:7-Führung der Gäste.

Miamis Passempfänger Tyreek Hill blieb blass und überbrückte nur 24 Yards. Hill war zuletzt in den Schlagzeilen gestanden, weil er kurz vor dem ersten Saisonspiel Miamis von der Polizei kurzzeitig in Handschellen festgenommen worden war. Danach ist ein Polizeibeamter suspendiert worden auch. Hill erklärte, er hätte sich bei der Verkehrskontrolle besser verhalten können.