Ersatz-Quarterback Mac Jones führt San Francisco trotz einer Beinverletzung zum Sieg in Los Angeles – und sorgt für eine Überraschung zum Start des NFL-Spieltags.

Los Angeles - Mit einer Notbesetzung haben die San Francisco 49ers überraschend das Kalifornien-Duell der NFL bei den Los Angeles Rams gewonnen. Ohne Stamm-Quarterback Brock Purdy und eine Reihe weiterer Stars entschieden die Gäste die spannende Football-Partie im SoFi-Stadium mit 26:23 in der Verlängerung für sich. Für die 49ers war es im fünften Saisonspiel der vierte Sieg, die favorisierten Rams mussten bereits die zweite Niederlage hinnehmen.

Kicker Eddy Piñeiro erzielte in der Overtime die letztlich entscheidenden Punkte für San Francisco, obwohl sein Schuss aus 41 Yards noch das Gestänge berührte. Im Anschluss stoppten die 49ers den finalen Angriffszug der Hausherren.

Ersatz-Quarterback Mac Jones zeigte bei den Gästen eine starke Leistung, warf 342 Yards und zwei Touchdowns. Allerdings zog er sich während der Partie eine Beinverletzung zu und beendete den Abend unter Schmerzen. Sein Gegenüber Matthew Stafford überzeugte zwar mit 389 Pass-Yards und drei Würfen zu Touchdowns, aber insgesamt leistete sich Los Angeles zu viele Fehler.