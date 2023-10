Miami gegen Philadelphia war am siebten Spieltag der NFL das Treffen zwei der formstärksten Teams der Liga. Am Ende gibt es einen klaren Sieger im Duell von zwei alten Kollegen.

Philadelphias Quarterback Jalen Hurts übergibt den Football an D'Andre Swift.

Philadelphia - Die Philadelphia Eagles haben das NFL-Spitzenspiel gegen die Miami Dolphins gewonnen. Vor den eigenen Fans in Philadelphia, die auf dem Rasen noch die Markierungen vom 2:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko erkennen konnten, holten die Eagles ein 31:17.

Miami konnte zwar zum 3:3 und 17:17 jeweils ausgleichen, aber nie selbst in Führung gehen und musste sich mit der zweiten Niederlage im siebten Saisonspiel abfinden. Mit drei Touchdown-Beteiligungen war Eagles-Quarterback Jalen Hurts der Mann des Spiels.

„Das ist ein großer Sieg. Wir sind ein starkes Team. Wir hatten am Anfang ein paar unnötige Ballverluste“, sagte Hurts. Der 25-Jährige hatte zwei Touchdown-Pässe und erlief einen weiteren Touchdown selbst. Auch seine 279 Yards nach Würfen waren mehr als die 216 von Tua Tagovailoa (25) von den Miami Dolphins, der einen Touchdown-Pass hatte und mit einem Fehlpass im letzten Viertel zudem für eine Vorentscheidung sorgte. Beide Spielmacher waren Teamkollegen am College in Alabama und kennen sich gut.

Ebenfalls auf eine Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage kommen die Kansas City Chiefs, die ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers 31:17 gewannen. Quarterback Patrick Mahomes kam schon in der ersten Halbzeit auf mehr als 300 Yards nach Pässen und beendete die offensiv beste Leistung der Chiefs in dieser Saison mit 424 Yards nach Pässen und vier Touchdowns. Den letzten Touchdown vor der Pause erzielte Travis Kelce, der mit zwölf gefangenen Pässen über insgesamt 179 Yards beim nächsten Spiel mit Pop-Superstar Taylor Swift im Publikum ebenfalls ein überragendes Spiel ablieferte.

Die San Francisco 49ers können mit einem Sieg gegen die Minnesota Vikings in der Nacht zu Dienstag nachziehen und ebenfalls den sechsten Erfolg im siebten Spiel einfahren.