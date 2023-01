NHL: Tor und Vorlage für Stützle bei Senators-Sieg

Ottawa - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat zum zweiten Mal in seiner Karriere mindestens 20 Tore in einer NHL-Saison geschossen. Beim 5:4 der Ottawa Senators nach Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins erzielte der 21-Jährige aus Viersen das 2:1 und bereitete das Siegtor vor.

In der vergangenen Saison hatte er in 79 Spielen 22 Tore erzielt, nun steht Stützle nach 40 Partien bereits bei 20 Treffern. Mit Vorlagen kommt er derzeit auf 42 Punkte, nach der vergangenen Saison hatte er 58. Große Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme können sich die Senators aber auch in dieser Saison nicht machen.

Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks einen Überraschungserfolg gegen die Dallas Stars gefeiert. Beim 5:3-Heimsieg nach 0:3-Rückstand legte der Stürmer im letzten Drittel das Tor zum 4:3 durch Erik Karlsson auf. Im Rennen um die Playoff-Plätze sind die Sharks trotz ihres 14. Saisonsieges abgeschlagen.