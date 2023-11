Dubai - Nicolai Höjgaard hat das millionenschwere Saisonfinale der DP World Tour dank einer 64er-Schlussrunde gewonnen und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Der 22 Jahre alte Däne setzte sich bei dem mit zehn Millionen US-Dollar dotierten Turnier in Dubai mit einem Gesamtergebnis von 267 Schlägen vor den beiden Engländern Tommy Fleetwood und Matt Wallace sowie Viktor Hovland aus Norwegen (alle 269 Schläge) durch. Für seinen dritten Sieg auf der ehemaligen European Tour kassierte der dänische Ryder-Cup-Spieler ein Preisgeld von drei Millionen US-Dollar.

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy stand bereits vor dem Finale im Jumeirah Golf Estates als Sieger der Saison-Gesamtwertung fest. Sein Punkte-Vorsprung im sogenannten „Race to Dubai“ war so groß, dass er bei diesem Turnier nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden konnte. Der 34 Jahre alte Weltranglisten-Zweite belegte am Sonntag den 22. Rang und bekam zum fünften Mal nach 2022, 2015, 2014 und 2012 die Harry-Vardon-Trophäe überreicht.

Für die DP World Tour Championship hatten sich die besten 50 Golfer der Saison qualifiziert. Mit dem Mannheimer Yannik Paul und Marcel Siem aus Ratingen waren auch zwei deutsche Profis in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Start. Paul beendete das Finale mit 280 Schlägen auf dem 27. Platz. Siem, der unter starken Schmerzen in der linken Hüfte litt, wurde am Ende mit 287 Schlägen 45. Die Platzierungen der beiden Deutschen reichten nicht aus, um sich eine der zehn Spielberechtigungen für die nächste Saison auf der US-amerikanischen PGA-Tour zu sichern.