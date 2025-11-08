Für Lorenzo Musetti stehen beim Finale in Athen gleich zwei große Ziele auf dem Spiel. Die Niederlage sorgt daher für doppelte Enttäuschung beim Italiener. Hilft nun ausgerechnet der Gegner?

Athen - Tennisspieler Lorenzo Musetti hat das Finale des Turniers in Athen gegen Novak Djokovic verloren und damit seine sportlich letzte Chance auf einen Start bei den ATP Finals verspielt. Der Italiener musste sich in einem packenden Duell mit dem serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger nach knapp drei Stunden mit 6:4, 3:6, 5:7 geschlagen geben. Für Djokovic war es der insgesamt 101. Turniersieg, mit dem er mit 38 Jahren und 5 Monaten zum ältesten Gewinner eines ATP-Events avancierte.

Mit einem Finalsieg hätte Musetti in der Weltrangliste noch den an Nummer acht liegenden Kanadier Felix Auger-Aliassime eingeholt und sich damit das Startrecht beim Prestigeturnier in Turin erkämpft. Allerdings könnte Musetti noch zum Stelldichein der besten Spieler des Jahres dazustoßen, sollte ein Qualifizierter noch kurzfristig absagen.

Djokovic zum Beispiel hatte seinen Start in Turin zuletzt offen gelassen. Im ersten Interview und in seiner Siegerrede unmittelbar nach dem Triumph in Athen äußerte sich der 38-Jährige dazu aber nicht.

Auger-Aliassime ist in der Björn Borg Gruppe einer der Vorrundengegner des deutschen Tennisstars Alexander Zverev. Der Hamburger trifft zum Auftakt am Sonntag (20.30 Uhr/Sky) auf den US-Amerikaner Ben Shelton.