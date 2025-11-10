Die Erwartungen an Alexander Zverev bei den ATP Finals sind nicht die allergrößten. Gegen den US-Amerikaner Ben Shelton zeigt er aber eine starke Leistung - ihn selbst will das nicht überrascht haben.

Turin - Tennisstar Alexander Zverev will seinen nahezu perfekten Auftakt in die ATP Finals nicht überbewerten. „Ich weiß, dass es alle sehr, sehr komisch finden, wenn ich auch mal gegen gute Spieler gewinnen kann heutzutage. Aber für mich möchte ich das immer noch als Normalität sehen und nicht mehr daraus machen, als es ist“, sagte der Weltranglistendritte nach dem 6:3, 7:6 (8:6)-Sieg in Turin gegen den US-Amerikaner Ben Shelton.

Vor Turnierstart hatten vor allem körperliche Probleme Zweifel aufkommen lassen, ob Zverev beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres Chancen aufs Halbfinale, Finale oder gar auf seinen dritten Titel nach 2018 und 2021 hat. Im Duell mit Shelton wirkte der Olympiasieger von 2021 fit, frisch und hochkonzentriert.

Vorrunden-Duell mit Sinner

„Ich habe mich heute gut gefühlt“, sagte der Hamburger, der seine Freude über den Sieg und die starke Leistung mit einem gewaltigen Jubelschrei herausgelassen hatte. „Ich finde, dass ich ein fantastisches Match gespielt habe, und da darf man sich auch freuen“, sagte Zverev. „Da gab es keinen Hintergedanken.“

Er habe nun etwas Zeit zum Regenerieren und schaue „auf die nächsten Matches, die auch schwierig werden“. Weitere Gruppengegner des Deutschen sind Italiens Tennis-Ass Jannik Sinner und der Kanadier Felix Auger-Aliassime.