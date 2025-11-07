Der Attentäter Taleb A. vom Magdeburger Weihnachtsmarkt steht ab 10. November 2025 vor Gericht. Die Volksstimme schaltet einen Liveticker zum Prozessbeginn.

Prozessbeginn gegen den Attentäter von Magdeburg: Wir berichten live

Ein Feuerwehrmann geht durch die Gasse, durch die der Attentäter am 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste.

Magdeburg. - Dutzende Richter, Staatsanwälte und Rechtsbeistände, mehr als 100 Nebenkläger und mindestens 41 Prozesstage bis März 2026: Am Montag, 10. November 2025, beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt Taleb A.