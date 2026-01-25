Biathlet Leonhard Pfund träumt lange vom Podest. Erst nach dem letzten Schießen ist klar, dass der Traum nicht wahr wird - vorerst. Im Gesamtweltcup gibt es einen Führungswechsel.

Nove Mesto - Im Nebel von Nove Mesto hat Biathlon-Talent Leonhard Pfund zum Abschluss seines ersten Weltcup-Einsatzes lange von einem Podestplatz träumen dürfen. Der 22-Jährige aus Ruhpolding vergab die Chance jedoch bei der letzten Schießeinlage, bei der er sich seine einzigen zwei Strafrunden einhandelte. Am Ende kam er im Massenstart als 15. ins Ziel. Bester Starter des Deutschen Skiverbandes war der fehlerfreie Roman Rees auf dem achten Rang.

Schon im Einzel hatte Pfund am Donnerstag bei seiner Weltcup-Premiere als 13. für Furore gesorgt. Eindruck hinterließ er auch im Single-Mixed-Rennen, als er sich gemeinsam mit Marlene Fichtner kurzzeitig über den Sieg freuen durfte. Doch das Duo wurde wegen eines Regelverstoßes von Fichtner unmittelbar vor der Siegerehrung disqualifiziert.

„Es war ein hartes Rennen“, sagte Pfund der ARD. „Aber es ist richtig cool, es war ein Hammer-Wochenende.“ Die beiden Fehler seien „ärgerlich“ gewesen.

Perrot reist mit Selbstvertrauen zu Olympia

Mit seinem Sieg nach 15 Kilometern übernimmt Eric Perrot (0 Schießfehler) aus Frankreich die Führung im Gesamtweltcup und fährt als großer Medaillen-Aspirant zu den Olympischen Winterspielen nach Italien. Hinter ihm überquerten Campbell Wright (1) aus den USA und Sverre Dahlen Aspenes (0) aus Norwegen die Ziellinie als Zweiter und Dritter.

Wie Pfund werden auch seine Teamkollegen Rees und Danilo Riethmüller nicht bei Olympia im Einsatz sein. Rees traf alle Scheiben und legte so die Grundlage für die ordentliche Platzierung, Riethmüller (6) hatte dagegen große Probleme am Schießstand und musste sich mit dem 24. Rang zufriedengeben.

Anders als erhofft musste Philipp Horn die Generalprobe doch auslassen. Der 31-Jährige befand sich noch auf der provisorischen Startliste, wurde aber nach seiner Erkrankung nicht rechtzeitig fit. Er feiert erst beim Jahreshöhepunkt in Antholz sein Comeback.