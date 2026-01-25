weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Über 60 Verletzte Heftige Vorwürfe nach Gewaltexzess zwischen FCM-Fans und Polizei

Das Ostderby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden wurde von massiven Ausschreitungen überschattet. Zahlreiche Beamte wurden verletzt, doch auch Unbeteiligte kamen zu schaden.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 25.01.2026, 17:20
Die Sanitäter vor Ort mussten beim Ostderby des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden zahlreiche verletzte Fans und Polizisten verarzten.
Die Sanitäter vor Ort mussten beim Ostderby des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden zahlreiche verletzte Fans und Polizisten verarzten. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Das Zweitliga-Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden (1:2) ist am Samstagabend von schweren Ausschreitungen innerhalb und außerhalb des Stadions überschattet worden. Überraschend kamen die Auseinandersetzungen am Rande des Hochrisikospiels nicht, die Details sind dennoch erschreckend.