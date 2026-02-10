Vor vier Jahren gewann Victoria Carl sensationell Olympia-Gold im Langlauf. Nun ist sie gesperrt. Der Verlust trifft das Team hart. An einem Tag wird es für eine Kollegin besonders schwer.

Tesero - Ihre Teamkollegen kämpfen vor prächtiger Kulisse in Italien um Olympia-Ehren, Victoria Carl dreht ihre Runden im Thüringer Wald. Die Sperre wegen einer positiven Dopingprobe ist für die Sensations-Olympiasiegerin von 2022 eine sportliche Tragödie und für das deutsche Langlaufteam eine riesige Schwächung. Ein olympischer Podestplatz wird extrem schwer zu erreichen. Das zeigte sich bereits in den ersten Tagen in Tesero.

Im Sprint schieden Coletta Rydzek und Laura Gimmler als beste Deutsche im Halbfinale aus. Traurig fielen sie sich danach in die Arme. Zuvor im Skiathlon waren die Deutschen noch weiter weg vom Podest. Bei den Frauen belegte Pia Fink als Stärkste den zwölften Platz. Friedrich Moch war als 26. der beste Mann.

Positiver Dopingtest im vergangenen Jahr

Carl wäre weder im Skiathlon noch im Sprint eine Top-Kandidatin für die Medaillen gewesen. In der Staffel, in der sich das deutsche Team die größten Chancen ausrechnet und im Teamsprint ist die 30-Jährige aber kaum zu ersetzen. In dieser Disziplin gewann sie gemeinsam mit Katharina Hennig Dotzler vor vier Jahren Gold. Mit der Staffel gab es Silber.

Nach dem großen Triumph von China etablierte sich Carl auch im Weltcup unter den Besten. Sie erarbeitete sich immer mehr Anerkennung bei den Konkurrentinnen und lief mehrmals auf das Podest.

Im vergangenen Frühjahr dann der Schock. Bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups wurde Carl positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt.

Dauer von Carls Sperre steht weiter nicht fest

Carl hatte sich im Sommer zu dem Vorfall geäußert. „Ich war krank, hatte starke Hustenanfälle und habe das Medikament auf ärztliche Anweisung genommen. Ich habe alles offengelegt - mir war nicht bewusst, dass ein verbotener Wirkstoff enthalten ist“, hatte sie geschildert.

Die Nationale Anti Doping Agentur (Nada) erließ im vergangenen September einen Sanktionsvorschlag über zwei Jahre. Das endgültige Strafmaß steht nach wie vor nicht fest.

Den deutschen Langläuferinnen und Langläufern fehlt Carl nicht nur sportlich. „Besonders am 16. Februar, an dem wir vor vier Jahren gemeinsam Gold gewonnen haben, werde ich sehr an sie denken“, sagte Hennig Dotzler vor den Winterspielen bei „Web.de“.

Teamchef Schlickenrieder ist von Carl beeindruckt

Vor dem ersten Olympia-Rennen schalteten sich Carl und das Team per Video zusammen. Teamchef Peter Schlickenrieder ist beeindruckt von der Einstellung der Athletin. „Es ist faszinierend, wie intrinsisch motiviert sie ist. Wie sie sich kleine Ziele setzt oder wieder etwas findet, woran sie sich hochzieht“, sagte der 55-Jährige in Tesero über die weit weg vom Team trainierende Sportlerin.

„Da kann man nur den Hut ziehen und sich inspirieren lassen, dass man sich durch solche Rückschläge nicht unterkriegen lässt“, sagte Schlickenrieder. Auch für sein Team gilt es, den Kopf oben zu behalten.