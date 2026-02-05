Kann das deutsche Team auch ohne Zverev und Altmaier gegen Außenseiter Peru überzeugen? Die Unterstützung der heimischen Fans in Düsseldorf soll helfen.

Das Halbfinal-Aus gegen Spanien war für Alexander Zverev im vergangenen November eine Enttäuschung. (Archivbild)

Düsseldorf - Alexander Zverev fieberte in der ersten Reihe beim entscheidenden Match vergeblich mit. Auch mit dem deutschen Tennisstar verspielten Deutschlands Herren im November die große Chance auf den ersten Davis-Cup-Titel seit 1993. Elf Wochen nach dem Halbfinal-Aus in Bologna greift das Team ohne den Weltklassespieler in Düsseldorf wieder an.

Am Freitag und Samstag soll die Pflichtaufgabe gegen Außenseiter Peru auf dem angestrebten Weg zur erneuten Teilnahme an der Finalwoche nicht zum Stolperstein werden.

Die Niederlage vom November gegen die schlagbaren Spanier ohne Topstar Carlos Alcaraz hänge noch „ein bisschen nach“, gab Teamchef Michael Kohlmann zu. „Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, dass wir uns diese Chance vielleicht noch mal erarbeiten müssen und dann vielleicht auch noch mal bekommen.“

Dafür dürfte der Tross des Deutschen Tennis Bunds am Saisonende dann wieder Zverev brauchen. Gegen Peru sollte es auch ohne den Hamburger und den zweitbesten Deutschen, Daniel Altmaier, reichen. Altmaier wird ab Montag beim ATP-Turnier in Buenos Aires antreten.

Youngster Engel zum zweiten Mal nominiert

Lange hatte Kohlmann mit der Nominierung für den letzten freien Platz im Aufgebot gewartet. Doch Zverev sagte erwartungsgemäß ab und wollte sich nach seinem dramatischen Halbfinal-Aus bei den Australian Open von den Strapazen erholen. Wegen Problemen am Knöchel verzichtet der Weltranglisten-Vierte nun auch auf den geplanten Start beim ATP-Turnier in Rotterdam in der kommenden Woche.

Die Routiniers Jan-Lennard Struff (35), Yannick Hanfmann (34) sowie Nachwuchshoffnung Justin Engel (18) und die Doppelspezialisten Tim Pütz (38) und Kevin Krawietz (34) sollen die notwendigen drei Punkte sichern. Der erst kurzfristig berufene Youngster Engel zählt zum zweiten Mal zum Aufgebot. Im vergangenen September hatte er in Japan ein erfolgreiches Debüt gefeiert.

Erstmals seit drei Jahren tritt das Davis-Cup-Team daheim an

Im Düsseldorfer Castello stehen am Freitag ab 16.00 Uhr zunächst zwei Einzel an. Das Doppel eröffnet den zweiten Spieltag am Samstag (13.00 Uhr) und kann im besten Fall schon die Entscheidung bringen. Schließlich hat sich Peru als Tennis-Nation keinen Namen gemacht. Ignacio Buse ist als Weltranglisten-98. einer von nur zwei peruanischen Tennisspielern unter den Top 250.

Erstmals seit drei Jahren darf sich das deutsche Team wieder bei einem Heimspiel dem Publikum präsentieren und freut sich auf die Unterstützung. „Das kann echt cool werden“, sagte Hanfmann. „Ein paar Freunde und Familie von mir werden vor Ort sein, was auch bedeutet, dass ein paar mehr Nerven und Emotionen im Spiel sind“.

Gespielt wird auf Hartplatz. Mit den Bedingungen sei man „rundum zufrieden“, sagte Kohlmann. Als Reaktion auf das letztjährige Scheitern stellt sich der DTB zudem mit einem zusätzlichen Athletiktrainer vor Ort noch professioneller auf.

Setzt sich der Gastgeber mit seiner Favoritenrolle durch, würde die DTB-Truppe die zweite Qualifikationsrunde erreichen. Mitte September würde dann der Sieger des Duells Kroatien oder Dänemark als letzte Aufgabe vor dem Erreichen der Finalwoche warten. „Unser klares Ziel ist wieder, sich für Bologna zu qualifizieren“, stellte Kohlmann klar. Ob Zverev dann zur Verfügung steht?