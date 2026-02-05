Skirennfahrerin Lindsey Vonn will in Cortina d'Ampezzo trotz schwerer Verletzung um eine Medaille kämpfen. Konkurrentin Emma Aicher hat keine Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit

Cortina d'Ampezzo - Die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher (22) glaubt nach dem vermeintlichen Kreuzbandriss von Ski-Star Lindsey Vonn nicht an gestiegene Medaillenchancen für sich selbst bei den Olympischen Winterspielen. „Die Lindsey ist immer schnell, die kann man nicht abschreiben, wenn sie am Start steht“, sagte Aicher der Deutschen Presse-Agentur in Cortina d'Ampezzo.

Die 41 Jahre alte Vonn hat sich nach eigenen Angaben einen Kreuzbandriss und Knochenprellungen zugezogen, will aber dennoch bei Olympia antreten und zeigte sich mit Blick auf die Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) bereits zuversichtlich. Auch Starts im Super-G und in der Team-Kombination schloss die US-Amerikanerin nicht aus.

Ob man mit einem gerissenen Kreuzband überhaupt vernünftig in der Abfahrt antreten könne, konnte Aicher nicht einschätzen. „Ich weiß es nicht, ich habe mir noch nie das Kreuzband gerissen zum Glück“, sagte die Skirennfahrerin. Sie glaube jedoch, dass Vonn die Situation „selbst im Griff“ habe. Ohnehin könne nur Vonn selbst diese Frage überhaupt beantworten.