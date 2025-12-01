Die Oklahoma City Thunder zeigen in der NBA keinerlei Nachlässigkeiten und gewinnen das zwölfte Spiel in Serie - auch ohne ihre deutsche Stammkraft. Dahinter richten sich die Lakers ein.

Shai Gilgeous-Alexander (rechts) und OKC haben noch immer nur ein Spiel in der NBA verloren.

Portland - Ohne den verletzten Center Isaiah Hartenstein haben die Oklahoma City Thunder ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch gegen die Portland Trail Blazers gewonnen. Das 123:115 war der zwölfte Erfolg in Serie für den Titelverteidiger, der von 21 Saisonspielen weiterhin nur eines verloren hat. Jedes andere Team der besten Basketball-Liga der Welt hat schon mindestens vier Niederlagen auf dem Konto. Hartenstein fehlt OKC wegen einer Zerrung.

Auch Welt- und Europameister Dennis Schröder von den Sacramento Kings muss derzeit pausieren. Ohne den über Hüftbeschwerden klagenden Nationalmannschafts-Kapitän kassierte sein Team die 16. Niederlage und verlor gegen die Memphis Grizzlies 107:115.

Lakers festigen Rang zwei hinter OKC

Die San Antonio Spurs mussten gegen die Minnesota Timberwolves auf ihren an der Wade verletzten Leistungsträger Victor Wembanyama verzichten und unterlagen 112:125. Damit verloren sie in der Western Conference den Anschluss an die Los Angeles Lakers, die ohne den geschonten Superstar LeBron James zu einem souveränen 133:121 gegen die New Orleans Pelicans kamen. Die Lakers festigten so Rang zwei in der Tabelle hinter OKC.

Luka Doncic verbuchte 34 Punkte, auch Austin Reaves mit 33 Zählern hatte einen starken Abend. Maxi Kleber kam in 13 Minuten auf zwei Punkte.