Daniela Maier holt als erste deutsche Athletin eine Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen im Ski Cross. Auf den Jubelbildern fällt vor allem ihre rote Zunge auf.

Livigno - Mit einer auffällig roten Zunge hat Daniela Maier den Olympiasieg im Ski Cross geholt. Angesprochen auf die Verfärbung fragte die 29-Jährige: „Oje, das sieht man auf den Bildern?“ Augenblicke später nannte sie den Grund dafür: „Da gab es noch Lutschtabletten. Ich war ja ein bisschen krank und ich musste einfach schauen, dass ich den Hals geschmeidig halte.“

Auf der Piste waren ihr die Wehwehchen nicht anzumerken. Maier gewann jeden ihrer Läufe souverän und holte als erste deutsche Athletin Gold im Ski Cross.

Angestoßen wird mit Aperol Spritz

Die Stimmbänder dürften nach dem größten Erfolg ihrer Karriere aber wieder stark beansprucht werden, denn im deutschen Teamhotel wird ab dem Nachmittag gefeiert. Mit dabei ist auch Rodlerin Julia Taubitz, die sich bei diesen Spielen zur Doppel-Olympiasiegerin krönte und Maier lautstark im Zielbereich anfeuerte. „Da habe ich ja eine Aperol-Partnerin“, sagte Maier. „Ein paar werden da schon reinpassen. Ich weiß nicht, wie viele, aber mal schauen.“ Im ZDF sprach sie sogar von einigen Litern.

Die selbst ernannte „Partymaus“ Taubitz hatte bereits im Deutschen Haus von Cortina d'Ampezzo nach ihren Goldmedaillen mit Aperol Spritz die Abende ausklingen lassen. Das dürfte nun nach der ersten Medaille in Livigno wohl kaum anders werden.