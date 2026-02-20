Der SC Magdeburg hat die Niederlage vom vergangenen Sonntag beim THW Kiel (29:319 abgehakt. Gegen GWD Minden wollen die Grün-Roten am Sonntag (15 Uhr) in eigener Halle eine neue Erfolgsserie im Titelrennen starten.

Lukas Mertens war im Hinspiel bei GWD Minden mit sieben Toren bester Werfer des SC Magdeburg.

Magdeburg - Zwischen den Spielen in der Champions League gegen GOG Handbold (37:30) und am nächsten Donnerstag bei Wisla Plock kommt dem SC Magdeburg der Spielplan in der Bundesliga durchaus entgegen. Dass am Sonntag (15 Uhr) aber „nur“ GWD Minden in die Getec-Arena kommt und es wohl lediglich um die Höhe des Magdeburger Sieges geht, davon will SCM-Trainer Bennet Wiegert absolut nichts wissen.