Handball SC Magdeburg will gegen Minden neue Sieges-Serie starten
Der SC Magdeburg hat die Niederlage vom vergangenen Sonntag beim THW Kiel (29:319 abgehakt. Gegen GWD Minden wollen die Grün-Roten am Sonntag (15 Uhr) in eigener Halle eine neue Erfolgsserie im Titelrennen starten.
20.02.2026, 15:00
Magdeburg - Zwischen den Spielen in der Champions League gegen GOG Handbold (37:30) und am nächsten Donnerstag bei Wisla Plock kommt dem SC Magdeburg der Spielplan in der Bundesliga durchaus entgegen. Dass am Sonntag (15 Uhr) aber „nur“ GWD Minden in die Getec-Arena kommt und es wohl lediglich um die Höhe des Magdeburger Sieges geht, davon will SCM-Trainer Bennet Wiegert absolut nichts wissen.