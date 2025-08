Dresden - Darja Varfolomeev hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik den Titel im Mehrkampf zurückerobert. Die Olympiasiegerin, die sich im Vorjahr Margarita Kolosov aus Potsdam geschlagen geben musste, siegte in Dresden mit 120,950 Punkten. Damit sicherte sich die 18-Jährige zum dritten Mal seit 2022 Gold im Vierkampf aus Reifen, Ball, Band und Keulen.

„Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe gute Leistungen gezeigt, fast alle Übungen sauber gezeigt. Ich finde, heute hat sich die ganze harte Arbeit gelohnt“, sagte Varfolomeev. Zweite wurde ihre Schmidener Vereinskollegin Anastasia Simakova mit 113,800 Zählern. Rang drei erkämpfte sich Viktoria Steinfeld (Schmiden) mit 109,900 Punkten. Die Olympia-Vierte Kolosov blieb mit 109,450 Zählern als Vierte außerhalb der Medaillenränge.

Varfolomeev war an allen vier Geräten die Beste und erzielte mit 31,500 Punkten für ihre Keulen-Darbietung die höchste Note des Tages. An diesem Samstag hat die aktuelle Europameisterin mit dem Band die Chance, wie bei den deutschen Meisterschaften 2023 in Düsseldorf und bei den folgenden Weltmeisterschaften in Valencia alle fünf Titel zu gewinnen.

Ausblick auf die WM

Die Meisterschaften im Rahmen der Finals sind für die Sportgymnastinnen zugleich letzte Qualifikation für die Weltmeisterschaften vom 20. bis 24. August in Rio de Janeiro. Ihr augenblickliches Leistungsniveau bezifferte Varfolomeev auf 87 Prozent. „Das können wir noch weiter nach oben pushen“, kündigte sie an.

Neben ihrem Schulabschluss in den vergangenen Wochen musste die 18-Jährige wegen veränderter Wertungsvorschriften auch ihre Übungen neu gestalten. Das brauche eine lange Zeit, sich daran anzupassen. „Die Wettkämpfe, die bisher waren, waren Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften und hoffentlich zeige ich da mein bestes Ergebnis“, sagte Varfolomeev.