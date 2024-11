Die Wagner-Brüder können in der NBA mit den Orlando Magic weiter auf ihre Heimstärke setzen. Dennis Schröder führt die Brooklyn Nets zum Auswärtssieg in Phoenix.

Orlando weiter stark – Schröder gewinnt in Phoenix

Basketball in der NBA

Orlando - Neunter Sieg im neunten Heimspiel: Die Orlando Magic um die Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner bleiben nach einem 133:119 (73:54)-Erfolg über die Chicago Bulls in dieser NBA-Saison zuhause weiter ungeschlagen. Mit insgesamt zehn Siegen aus den vergangenen elf Partien in der nordamerikanischen Basketball-Liga behauptet das Team aus Florida den dritten Platz in der Eastern Conference.

Franz Wagner erzielte 21 Punkte sowie sechs Assists, sein Bruder Moritz kam auf 15 Zähler, und Tristan da Silva, der diesmal von der Bank aus ins Spiel ging, kam auf acht Punkte. Die Magic lagen nie im Rückstand, gewannen das erste Viertel mit 38:25 und setzten sich zeitweise auf 27 Zähler Differenz ab.

Durch die 124:135-Heimniederlage der Cleveland Cavaliers, dem aktuell besten Team der NBA, gegen die Atlanta Hawks sind die Magic das einzige Team der Liga, das in heimischer Halle in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat. Bei den Hawks stach Aufbauspieler Trae Young mit 20 Punkten und einem Liga-Saisonbestwert von 22 Assists heraus.

Dennis Schröder glänzt bei Auswärtserfolg der Nets

Auch die Brooklyn Nets um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder sind gut drauf, durch einen 127:117 (63:63)-Auswärtserfolg über die Phoenix Suns ist das Team aus New York seit drei Spielen ungeschlagen. Schröder war mit 29 Punkten ein Erfolgsgarant, 13 Zähler legte er im dritten Viertel auf, das die Gäste mit 33:21 gewannen und sich absetzten.

Die Dallas Mavericks haben ihr nächstes Spiel ohne Superstar Luka Doncic gewonnen, der 129:114 (50:38)-Heimerfolg über die New York Knicks bedeutete den vierten Sieg im fünften Spiel ohne den Superstar. Die Texaner kompensierten den Ausfall Doncic' im Kollektiv, fünf Spieler erzielten mindestens 19 Zähler, Kyrie Irving stach mit 23 Punkten, sieben Rebounds und sechs Assists heraus. Maxi Kleber blieb mit einem Zähler blass, bei den Knicks kam Ariel Hukporti nicht zum Einsatz.

Hartenstein erzielt nächstes Double-Double

Isaiah Hartenstein hat in seinem dritten Saisoneinsatz sein drittes Double-Double erzielt, 14 Punkte und 14 Rebounds standen für den Center beim 105:101 (62:50)-Auswärtserfolg seiner Oklahoma City Thunder gegen die Golden State Warriors zu Buche. Die Thunder konnten auf ihre Verteidigung bauen, in der Schlussphase kassierten sie fünfeinhalb Minuten lang keine Punkte.

Daniel Theis hat mit den New Orleans Pelicans die sechste Niederlage in Serie einstecken müssen, nach der 93:119 (46:56)-Pleite zuhause gegen die Toronto Raptors bleiben die Pelicans Tabellenletzter im Westen. Theis erzielte in 14-minütiger Einsatzzeit vier Punkte und sechs Rebounds.