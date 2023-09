Wien - Österreichs Ausnahme-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz hat ihre Karriere beendet. Das teilte der nationale Skiverband ÖSV mit. Die 39-Jährige, die ihre Sportart fast ein Vierteljahrhundert mitgeprägt hatte, klagte zuletzt über anhaltende Kniebeschwerden.

Iraschko-Stolz war die erste Frau, die 2003 am Kulm inoffiziell einen Sprung in Richtung der berüchtigten 200-Meter-Marke gemacht hatte. Bei der Olympia-Premiere des Damen-Skispringens gewann sie 2014 Silber. Bei Weltmeisterschaften holte sie insgesamt acht Medaillen, darunter auch der Titelgewinn 2011 in Oslo. In der Saison 2014/15 sicherte sich Iraschko-Stolz als erste Österreicherin den Gesamtweltcup.

„Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich unter meine aktive Karriere zu ziehen. Wer mich kennt der weiß, dass ich natürlich noch sehr gerne weitergemacht hätte. Aber wenn man so lange seinen Sport ausüben durfte wie ich, dann soll man sich auch nicht beschweren. Es war eine wunderschöne Zeit“, sagte Iraschko-Stolz.