Quarterback Jordan Love glänzt beim zweiten Saisonerfolg für die Green Bay Packers. Auch die Defensive überzeugt. Doch eine Nachricht überschattet den perfekten Start.

Green Bay - Die Green Bay Packers haben mit dem zweiten Sieg ihren perfekten Saisonstart in der National Football League fortgesetzt. Das Team um Quarterback Jordan Love setzte sich mit 27:18 gegen die Washington Commanders durch.

Damit feierten die Packers nach dem 27:13 über die Detroit Lions und den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown bereits den zweiten Erfolg gegen ein Playoff-Team der Vorsaison. Der viermalige Super-Bowl-Champion steht erstmals seit 2020 bei einer Bilanz von 2:0.

Schwere Verletzung für Wide Receiver

„Es fühlt sich gut an“, sagte Spielmacher Love. „Wir hätten die Saison nicht besser beginnen können.“ Der 26-Jährige warf zwei Touchdowns und für 292 Yards Raumgewinn.

Auch die Defensive um Star-Neuzugang Micah Parsons überzeugte. Im kompletten ersten Viertel erzielte Washington nur elf Yards Raumgewinn, erst im letzten Viertel kamen die Commanders zu ihrem ersten Touchdown.

Die Packers müssen allerdings vorerst auf einen Schlüsselspieler verzichten, Wide Receiver Jayden Reed brach sich kurz nach Spielbeginn das Schlüsselbein. Er werde „sehr lange Zeit“ ausfallen, sagte Coach Matt LaFleur. Medienberichten zufolge soll die Zwangspause sechs bis acht Wochen und damit rund die Hälfte der regulären Saison dauern.