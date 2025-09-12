Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Club-Ikonen wöchentlich auf die aktuelle Situation. Vor dem Spiel in Bielefeld schätzt Martin Hoffmann die Lage ein.

Magdeburg - "Am Freitagabend werden die FCM-Männer auf der Bielefelder Alm gefordert. Ich hoffe, sie haben inzwischen das 4:5 gegen Greuther Fürth aus den Köpfen bekommen. Nicht nur dieses Torspektakel zeigte eindrucksvoll: In der Defensive stimmt es nicht. Noch kein Spiel ohne Gegentor. Daran muss gearbeitet werden.