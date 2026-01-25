2019 standen die New England Patriots zuletzt im Super Bowl, es war der letzte Titel mit Tom Brady als Quarterback. Die Rückkehr ermöglicht ein Sieg, der am Ende vom Schneesturm geprägt war.

Denver - Die New England Patriots haben sich erstmals seit dem Abschied von Tom Brady wieder für den Super Bowl qualifiziert und eine am Ende dramatische Schnee-Schlacht in Denver gewonnen. Das 10:7 gegen die Broncos war über weite Strecken der zweiten Halbzeit geprägt von widrigen Bedingungen mit heftigem Schneefall, Wind und schlechter Sicht. Die Patriots entschieden die Partie durch ein Field Goal zu Beginn des dritten Viertels - vor dem Einsetzen des Schneefalls. Danach kam keine der beiden Mannschaften mehr zu Punkten.

Der erst 23 Jahre alte Drake Maye führte die Patriots in seiner zweiten NFL-Saison zurück in den Super Bowl. „Es war eine Aufgabe. Wir müssen besser spielen. Ich liebe dieses Team“, sagte der Quarterback. Mit Pässen kam er auf lediglich 86 Yards Raumgewinn, steuerte aber 65 Yards durch eigene Läufe bei und sorgte auf diese Art auch für den einzigen Touchdown der Patriots.

Patriots sind Rekordteilnehmer am Super Bowl

New England stand zuletzt vor sieben Jahren im Super Bowl, als Superstar-Quarterback Brady seinen sechsten Titel mit den Patriots gewann. Mit nun zwölf Teilnahmen am wichtigsten Football-Spiel der Saison bauten die Patriots ihren NFL-Rekord aus. Auf dem geteilten zweiten Rang liegen unter anderem die Broncos mit acht Super-Bowl-Teilnahmen. Auf wen die Patriots am 8. Februar im Stadion der San Francisco 49ers treffen, entscheidet sich im Duell der Seattle Seahawks mit den Los Angeles Rams.

Patriots-Trainer Mike Vrabel hat nun die Chance, mit den Patriots den Super Bowl sowohl als Spieler als auch als Coach zu gewinnen. Mit dem gleichen Team hat das in der Geschichte der NFL noch niemand geschafft.