Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wird nicht wie gewohnt in Spielberg an der Rennstrecke sein.

Spielberg - Ferrari muss beim Formel-1-Rennen in Österreich kurzfristig auf seinen Teamchef Fred Vasseur verzichten. Wie die Scuderia wenige Stunden vor dem Grand Prix in Spielberg mitteilte, musste der Franzose aus persönlichen die Rückreise nach Hause antreten. Sein Stellvertreter Jerome d'Ambrosio wird dafür für Vasseur an der Strecke in der Steiermark einspringen.

Für Ferrari läuft es auch nach der Verpflichtung von Superstar Lewis Hamilton von Mercedes in dieser Saison noch nicht. In der Konstrukteurswertung ist die Scuderia nur Dritter. Weder Hamilton noch sein Teamkollege Charles Leclerc haben einen Grand Prix 2025 gewonnen. Daher steht auch Vasseur heftig in der Kritik. Leclerc konnte sich für Spielberg immerhin Startplatz zwei sichern, Hamilton geht als Vierter in das elfte Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky).