Rom/Samorin/Magdeburg/dh/vs - Zum Abschluss der Wettkämpfe hat sie einen Sieg eingefahren. Isabel Gose vom SC Magdeburg schlug bei der Setticolli in Rom, dem letzten Formtest vor der Weltmeisterschaft in Singapur (11. Juli bis 3. August), über 400 Meter Freistil in 4:07,59 Minuten an. Die 23-jährige Olympiadritte von Paris hatte mit Trainer Bernd Berkhahn diese Rennen in der italienischen Hauptstadt nicht vorbereitet. Stattdessen sind sie wie auch Florian Wellbrock aus dem Höhentrainingslager in Font Romeu (Frankreich) direkt nach Rom gereist. „Ich hoffe, dass ich meine Form noch stabilisieren kann“, sagte Gose, die an den Tagen zuvor über 800 Meter (8:23,86) und 1.500 Meter (15:57,83) jeweils den zweiten Rang belegte. Wellbrock wiederum setzte sich über die beiden längeren Distanzen in 7:49,99 und 14:53,59 Minuten durch und wurde über die 400 Meter Freistil (3:47,50) Zweiter.

