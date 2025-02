Lenzerheide - Angeführt von Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Franziska Preuß greift die deutsche Mixedstaffel bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide nach der ersten Medaille. Die 30-jährige Preuß tritt am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) zum Auftakt in der Schweiz gemeinsam mit Selina Grotian, Philipp Nawrath und Justus Strelow über 4x6 Kilometer an. Drei der vier Deutschen standen in diesem Winter zwar bereits auf dem Podest, Preuß und Grotian feierten jeweils Siege. Die Favoriten auf Gold sind aber vor allem Norwegen und Frankreich.

Für das Quartett des Deutschen Skiverbands geht es auch darum, eine Medaillenflaute zu beenden. Zuletzt hatte es 2019 mit WM-Silber in Östersund deutsches Edelmetall für das gemischte Team gegeben. Danach folgten viele Enttäuschungen, darunter ein fünfter Platz bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Im vergangenen Jahr war Deutschland mit der Mixedstaffel bei der WM in Tschechien auf Rang fünf ebenfalls leer ausgegangen. Preuß hatte dabei in Führung liegend die einzige Strafrunde verursacht.