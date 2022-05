Adenekan von den SBB Baskets: Einfach „unfassbar“

Köln/Magdeburg - Fünf Minuten sollte er spielen, nur fünf Minuten. Resultierend aus einer Bänderdehnung, die sich Shore Adenekan zugezogen und die ihn zu einer zweiwöchigen Trainingspause gezwungen hatte, wollte sein Trainer Eiko Potthast den Center der SBB Baskets nicht überbelasten. Aber wie immer im Spiel, auch in einem Basketball-Spiel, kommen die Dinge anders. Adenekan, der 2,06-Meter-Hüne, musste 22 Minuten durchpowern am vergangenen Sonnabend bei den RheinStars in Köln, wo die Wolmirstedter mit einem 89:77 (37:41) ihren sechsten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Pro B einfuhren.