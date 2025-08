Ein Jahr nach der Olympia-Enttäuschung kehrt der 27-Jährige vom SC Magdeburg mit einem Titelrekord von der WM zurück. Isabel Gose indes will sich in der Pause neu sortieren.

Singapur/Magdeburg - Drei Wochen an einem Ort bei einer Weltmeisterschaft, 13 Tage Pause zwischen dem vierten Goldgewinn im Freiwasser und dem ersten Start über 1.500 Meter Freistil im Becken: Für Florian Wellbrock haben sich die Titelkämpfe wie eine Ewigkeit angefühlt. „Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Wohnung in Magdeburg aussieht“, sagte er nach seinem Vorlauf am Sonnabend im Aquatics Center in Singapur. Kaffee hat er in der Stadt getrunken, Shoppen ist er gewesen. „Trotzdem habe ich auch die Spannung hochgehalten, habe viel Zeit auf der Tribüne verbracht und die anderen angefeuert“, erklärte der 27-Jährige vom SC Magdeburg.