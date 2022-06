Blumen und Ständchen für SES-Boxtrainer Dzemski

Magdeburg - Statt harten Fäusten waren gestern Mittag in der Lobby des Hotels Maritim in Magdeburg erst einmal Blumen und Sangeskünste angesagt. Mit einem nicht unbedingt tonmäßig korrekten „Happy birthday“ wurde Dirk Dzemski gefeiert. Der SES-Coach verbrachte seinen 50. Geburtstag nämlich mitten in der SES-Familie, die gestern den nächsten Boxabend in Magdeburg vorstellte.