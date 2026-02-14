Christopher Grotheer: Die Tränen in den Augen, die Zukunft in den Armen

Cortina/Magdeburg - Er konnte befreit auf das Podest springen, er musste sich keine Gedanken um alte Verletzungen mehr machen. Christopher Grotheer hat seine Bronzemedaille so sehr genossen. Und auf die Frage der Journalisten in der Mixed-Zone im Cortina Sliding Center, ob er nun auch ein bisschen feiern würde, erklärte der Skeleton-Pilot mit einem Lächeln: „Ich habe so lange nichts mehr getrunken, ich wäre schnell hackevoll.“ Bei der angekündigten Apfelschorle wird es womöglich trotzdem nicht geblieben sein.