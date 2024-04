Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Als René Rast am vergangenen Dienstag den Raum in der Motorsport Arena Oschersleben betrat, waren bereits drei von insgesamt sechs DTM-Titeln der Schubert-Piloten in der neuen Saison aufgereiht. Rast triumphierte 2017, 2019 und 2020. Seine Mitstreiter Sheldon van der Linde (2022) sowie Marco Wittmann (2014 und 2016) feierten ebenfalls bereits Gesamtsiege. Auf weitere Erfolge linst das Trio von Schubert Motorsport, das als einziges Team mit drei Fahrern in die 40. Saison im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) geht, auch im Jahr 2024. Dass es bei den Schützlingen von Teamchef Torsten Schubert zu Machtkämpfen kommen wird, daran glaubt Rast allerdings nicht.