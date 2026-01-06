Jetzt live!
Galopp Der Magdeburger Rennverein freut sich auf das Jubiläumsjahr
2026 feiert der Magdeburger Rennverein seinen 120. Geburtstag. Dies wird in den kommenden Monaten mit mehreren Aktionen zelebriert. Höhepunkt wird der Renntag im Juni.
06.01.2026, 12:56
Magdeburg - Am 11. Mai 1906 gründeten 35 Personen den Magdeburger Rennverein. 120 Jahre später werden die Nachfahren der Gründungsmitglieder beim Jubiläumsrenntag am 20. Juni die Ehrengäste im Herrenkrug sein. Doch nicht nur deswegen blickt Präsident Heinz Baltus diesem besonderen Jahr positiv entgegen.