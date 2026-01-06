2026 feiert der Magdeburger Rennverein seinen 120. Geburtstag. Dies wird in den kommenden Monaten mit mehreren Aktionen zelebriert. Höhepunkt wird der Renntag im Juni.

Der Magdeburger Rennverein freut sich auf das Jubiläumsjahr

Am 17. Oktober werden erstmals seit den 1950er Jahren an einem Renntag ausschließlich Traber im Herrenkrug unterwegs sein.

Magdeburg - Am 11. Mai 1906 gründeten 35 Personen den Magdeburger Rennverein. 120 Jahre später werden die Nachfahren der Gründungsmitglieder beim Jubiläumsrenntag am 20. Juni die Ehrengäste im Herrenkrug sein. Doch nicht nur deswegen blickt Präsident Heinz Baltus diesem besonderen Jahr positiv entgegen.