Jockey René Piechulek, in Dessau geboren und aufgewachsen, will beim Prix de l’Arc de Triomphe in die Geschichtsbücher des deutschen Galopp reiten. Diesmal mit Fantastic Moon. Die Sterne stehen günstig.

Paris/Magdeburg - René Piechulek hat in den vergangenen Tagen und Nächten womöglich oft und intensiv alle Szenarien durchgespielt. Wie Fantastic Moon sich im Feld wohl verhalten wird? Wie er den dreijährigen Wallach wohl in die beste Position bringen kann in Paris-Longchamp? Wie er an diesem Sonntag also im starken Feld der 15 Pferde-Jockey-Paare das Kunststück vollbringen kann, zum zweiten Mal nach 2021 den Prix de l’Arc de Triomphe zu gewinnen. Es wäre ein historischer Sieg im deutschen Galopp. Piechulek: „Viele sagen: Der Prix ist das Rennen der Welt.“ Es ist zumindest eines der prestigeträchtigsten, bei dem fünf Millionen Euro an Preisgeld allein für das Hauptrennen ausgeschüttet werden – und gut die Hälfte davon erhält der Sieger.