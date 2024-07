Magdeburg - In Sydney war es bunt, auch in Athen, in London und in Rio sowieso. Nur in Tokio, da war es ruhig. Schön ruhig für Bernd Berkhahn und für seine Schwimmer. Und nun in Paris, wo Berkhahn seine fünften Sommerspiele bestreiten wird? „Die Veranstaltung wird wieder deutlich bunter und deutlich lauter“, erklärt der Coach der SCM-Athleten und Bundestrainer „Lange Strecke“ und meint das nicht nur im positiven Sinne. So erwartet er Proteste gegen das chinesische Schwimmteam, nachdem doch 23 Athleten aus dem Reich der Mitte vor den Spielen 2021 positiv auf Doping getestet, dafür aber nie sanktioniert wurden. Berkhahn erklärt deshalb: „Alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich fand das gar nicht schlecht in Tokio, dass sich alle allein auf den Sport konzentrieren konnten.“

