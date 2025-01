Magdeburg. - Isabel Gose schaut sich ihre Medaille gerne und oft, ja, eigentlich jeden Tag an. Jenes Edelmetall aus Bronze, verziert mit einem Stück Eisen vom Eiffelturm, das sie am 31. Juli bei den Olympischen Spielen in Paris über 1.500 Meter Freistil gewonnen hat. Doch der Blick wurde alsbald getrübt. „Man kann die Schrift nicht mehr erkennen, an den Seiten ist schon alles abgeblättert“, erklärt die 22-Jährige vom SC Magdeburg. Und dieser Verfall war keinesfalls ein schleichender Prozess am Fabrikat der staatlichen Münzprägeanstalt Monnaie de Paris. „Das hat man schon eine Woche nach dem Wettkampf gesehen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.