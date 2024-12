Magdeburg. - Isabel Gose vom SCM hat das Angebot angenommen. Sie ist am Sonntag zur Johanniskirche gegangen, zur Trauerstätte für alle, die der Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gedenken wollten. Die Olympiadritte hat dort ihr Maskottchen, das sie bei der Siegerehrung bei den Sommerspielen in Paris erhalten hat, zum Gedenken niedergelegt. Eine Selbstverständlichkeit für die Athleten wie Gose, die noch am Freitagabend in der Elbehalle zum Auftakt des 19. Pokalschwimmens der Landeshauptstadt um Siege und schnelle Zeiten gekrault waren. Doch auch in der Elbehalle herrschte danach die Stille nach dem Anschlag.

