Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Selbst Chefbundestrainerin Brigitte Bielig wird sich nach diesen Testrennen in Hamburg die Frage nach deren Sinn und Unsinn gestellt haben. Schlechter konnte die personelle Konstellation nicht sein, um so etwas wie eine Leistungsfähigkeit im Doppelvierer zu bestimmen. Womit allerdings der ursprüngliche Plan von einer internen Qualifikation für den ersten Weltcup in Varese (Italien/12. bis 14. April) nicht etwa ins Wasser fiel. Dort wird Max Appel vom SCM ganz sicher in jenem Boot sitzen, obwohl es auch ihn zuletzt schwer erwischt hatte: „Ich war zwei Wochen mit einem Magen-Darm-Infekt krank. Deshalb war auch mein Ergometer-Test richtig schlecht.“