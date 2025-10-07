weather spruehregen
  4. DTM: Güven verdirbt Rast und Schubert Motorsport das Saisonfinale in Hockenheim

Es sollte der krönende Abschluss der Saison werden, doch Schubert Motorsport war im Finale von Hockenheim vom Pech verfolgt. Hauptverantwortlich: der neue DTM-Champion Güven.

Von Tobias Buschendorf 07.10.2025, 17:02
Die DTM-Karriere von Schubert-Pilot René Rast endete am Sonntag auf dem Abschleppwagen. (Foto: IMAGO/Beautiful Sports)

Hockenheim/Oschersleben - An diesem Saisonfinale hat der Schubert Motorsport-Rennstall aus Oschersleben noch lange zu knabbern. Alles war für die Bördekreisler am letzten Renn-Wochenende des Jahres noch möglich. Fahrertitel, Gewinn der Teamwertung und vor allem ein würdiger Karriereabschluss für die scheidende DTM-Ikone René Rast. In der Hand aber hatte Schubert am Ende nichts. Und das war durchaus diskutabel.